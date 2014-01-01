Ширина [мм] 30,20 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Если вы хотите купить подшипник ступицы САФ, просто позвоните нам! Применяется на SAF, САФ, SKRB9022, SKRB 9022, SKRB9019, SKRB 9019, SKRS 9042, SKRS9042, SAF BI9-22K01, SAF B9-22K01, SAF SI9-22K01 , SAF S9-4218, SNK4220, SNK4218, S9, S11, SL9, SL11, SZL11, Z9, Z11, ZL11 , B9, B9-19W, B9-19K, B9-22K01, B9-22S, BI9-19W, BI9-19K, BI9-22K01, BI9-22W, BI9-22S. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FAG с артикулом 32924. У данной детали есть аналоги с номерами: 011727, 07095910A, 110500247050, 110500247059, 18247, 32924F, 4200101000. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FAG.