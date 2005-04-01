Производитель / Поставщик FAE № Производителя 35290 Наименование Датчик температуры охл.жидк. Peugeot Точка включения [°С] 118

Запчасть датчик температуры охл.жидк. Peugeot представлена по производителю FAE с артикулом 35290. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры охл.жидк. Peugeot, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FAE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.