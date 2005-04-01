|Производитель / Поставщик
|FAE
|№ Производителя
|35290
|Наименование
|Датчик температуры охл.жидк. Peugeot
|Точка включения [°С]
|118
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
BERLINGO MULTISPACE (B9)
1.6
2008.04 - Выпускается
CITROËN
BERLINGO MULTISPACE (B9)
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CITROËN
BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9)
1.6
2013.01 - Выпускается
CITROËN
BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9)
1.6
2013.01 - Выпускается
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 16V Bio-Flex
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I седан
1.6 16V
2006.07 - 2011.07
CITROËN
XSARA PICASSO (N68)
1.6 16V
2005.09 - 2011.12
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.6 16V
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.6 16V
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
308 SW I (4E_, 4H_)
1.6 Bioflex
2007.09 - 2012.12
PEUGEOT
PARTNER TEPEE
1.6 VTi
2008.04 - Выпускается
PEUGEOT
PARTNER TEPEE
1.6 VTi
2008.04 - Выпускается
PEUGEOT
PARTNER Автофургон / микроавтобус
1.6
2008.04 - Выпускается
PEUGEOT
PARTNER Автофургон / микроавтобус
1.6
2008.04 - Выпускается
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