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Датчик температуры охл.жидк. Peugeot артикул 35290 FAE в Алматы

35290 FAE Датчик температуры охл.жидк. Peugeot
Производитель / Поставщик FAE
№ Производителя 35290
Наименование Датчик температуры охл.жидк. Peugeot
Точка включения [°С] 118
Запчасть датчик температуры охл.жидк. Peugeot представлена по производителю FAE с артикулом 35290. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры охл.жидк. Peugeot, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FAE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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PEUGEOT 206 седан 1.6 16V 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V 2006.02 - 2013.10
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