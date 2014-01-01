Производитель / Поставщик FAD № Производителя 34940000 Наименование Тяга рулевая продольная L=2175 mm Setra 2-, 3-Series (с двумя сменными наконечниками)

Запчасть тяга рулевая продольная L=2175 mm Setra 2-3 Серия (с двумя сменными наконечниками) представлена по производителю FAD с артикулом 3494.00.00. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная L=2175 mm Setra 2-3 Серия (с двумя сменными наконечниками), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FAD. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.