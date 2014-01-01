Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28293E Наименование Защита тормозная BPW для тормозного барабана комплект на ось SN4218

Запчасть защита тормозная БПВ для тормозного барабана комплект на ось SN4218 представлена по производителю EXOVO с артикулом 28293E. Применяется на бпв эко, бпв эко плюс, бпв эко плюс 2, bpw eco, bpw eco plus, bpw eco plus 2, Шмитц, Schmitz, Krone, Крона, Koegel, Кегель. У данной детали есть аналоги с номерами: 0301071910, 0301071920, 0301071930, 0301071940, 070643SD, 28293E, 71845. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить защита тормозная БПВ для тормозного барабана комплект на ось SN4218, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя EXOVO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.