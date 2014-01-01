Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28181E Наименование Диск тормозной SAF SKRB 9022 INTEGRAL диаметр 430 мм 28181E

Запчасть диск тормозной САФ SKRB 9022 INTEGRAL диаметр 430 мм 28181E представлена по производителю EXOVO с артикулом 28181E. Применяется на SAF, SKRB9022, SKRB 9022. У данной детали есть аналоги с номерами: 1076691, 28181E, 4079001302, 4079001303, 6604093, 713479, 960396. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной САФ SKRB 9022 INTEGRAL диаметр 430 мм 28181E, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя EXOVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.