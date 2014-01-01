Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28155E Наименование Диск тормозной BPW 377 мм вентилируемый

Запчасть диск тормозной БПВ 377 мм вентилируемый представлена по производителю EXOVO с артикулом 28155E. У данной детали есть аналоги с номерами: 28155E, 0308834100, 0308834130, 0308834137, 031100251060, 04637900, 04637900A. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной БПВ 377 мм вентилируемый на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя EXOVO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.