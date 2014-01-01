Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28085E Наименование Колодка тормозная 420*180 u/u с роликом (под 19032) BPW 75-95г. 28085E

Запчасть колодка тормозная 420*180 u/u с роликом (под 19032) БПВ 75-95г. 28085E представлена по производителю EXOVO с артикулом 28085E. У данной детали есть аналоги с номерами: 28085E Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная 420*180 u/u с роликом (под 19032) БПВ 75-95г. 28085E на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя EXOVO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.