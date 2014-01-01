Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28070E Наименование Барабан тормозной SAF 367Х180мм

Если вы хотите купить барабан тормозной САФ 367Х180мм, просто позвоните нам! Применяется на САФ. Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю EXOVO с артикулом 28070E. У данной детали есть аналоги с номерами: 016267, 030902500080, 06644300A, 075131, 1033219, 1064028001, A5124. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя EXOVO.