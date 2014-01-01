Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28066E Наименование Барабан тормозной BPW низкорамник диаметр 300 мм под накладку 200 мм 0310946060

Запчасть барабан тормозной БПВ низкорамник диаметр 300 мм под накладку 200 мм 0310946060 представлена по производителю EXOVO с артикулом 28066E. У данной детали есть аналоги с номерами: 030900252160, 0310946060, 04642800, 04642800A, 04642800A, 0910946060, 2040302014. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной БПВ низкорамник диаметр 300 мм под накладку 200 мм 0310946060, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя EXOVO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.