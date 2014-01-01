Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28063E Наименование Барабан тормозной Саф и Трейлор диаметр 419 мм ширина тормозной накладки 180 мм

Запчасть барабан тормозной Саф и Трейлор диаметр 419 мм ширина тормозной накладки 180 мм представлена по производителю EXOVO с артикулом 28063E. Применяется на SAF, САФ, Trailor. У данной детали есть аналоги с номерами: 030903504920, 082036, 1033213, 19600500, 19600500A, 28063E, 31209803400. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной Саф и Трейлор диаметр 419 мм ширина тормозной накладки 180 мм, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя EXOVO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.