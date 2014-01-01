Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28056E Наименование Барабан тормозной ROR 419Х178мм

Если вы хотите купить барабан тормозной РОР 419Х178мм, просто позвоните нам! Применяется на ROR, РОР, Меритор, Meritor. Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю EXOVO с артикулом 28056E. У данной детали есть аналоги с номерами: 1023201, 21018986, 21018986V, 21021163, 2161700599, 26653800, 26653800A. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя EXOVO.