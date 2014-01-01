Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28023E Наименование Диск тормозной BPW 377*45*169.5мм без проточки ABS

Если вы хотите купить диск тормозной БПВ 377*45*169.5мм без проточки АБС, просто позвоните нам! Применяется на бпв эко, bpw eco. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю EXOVO с артикулом 28023E. У данной детали есть аналоги с номерами: 025104, 0300224093, 0308834010, 0308834020, 0308834037, 0308834040, 0308834047. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя EXOVO.