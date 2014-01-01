Производитель / Поставщик EXOVO № Производителя 28019E Наименование Барабан тормозной BPW 420х180 с буртиком под одностороннюю шпильку 28019E

Запчасть барабан тормозной БПВ 420х180 с буртиком под одностороннюю шпильку 28019E представлена по производителю EXOVO с артикулом 28019E. У данной детали есть аналоги с номерами: 025212T, 030900252120, 031096719, 0310967190, 0310967190ECO, 0310967290, 0310967790. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной БПВ 420х180 с буртиком под одностороннюю шпильку 28019E, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя EXOVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.