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Барабан тормозной ROR для прицепов оси рор артикул 28014E EXOVO в Алматы

28014E EXOVO Барабан тормозной ROR для прицепов оси рор
Производитель / Поставщик EXOVO
№ Производителя 28014E
Наименование Барабан тормозной ROR для прицепов оси рор
Тормозной барабан для прицепов с осями РОР TE/LM. Диаметр 420 мм, ширина колодки 180 мм.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной ROR для прицепов оси рор EXOVO с артикулом 28014E в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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