Производитель / Поставщик EURORICAMBI № Производителя 18170070 Наименование Крестовина дифференциала DAF ( 396 196) Euroricambi Вес, г 2,95 Объем 4.62

Запчасть крестовина дифференциала Даф ( 396 196) Еврорикамби представлена по производителю EURORICAMBI с артикулом 18170070. У данной детали есть аналоги с номерами: 18170070, 0396196, 530201. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина дифференциала Даф ( 396 196) Еврорикамби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя EURORICAMBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.