|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330744
|Наименование
|330744_датчик заднего хода!\ VW Golf 1.8/2.0/2.8/1.9D 89-97/ Passat 1.6-2.8 <93
|Количество втычных контактов
|2
|Номер технической информации
|circuit N.O.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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