|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330648
|Наименование
|330648_датчик температуры охл.жидк.!\ Honda Civic IV/CR-V II/Jazz/Stream 1.4-2.0i 16V 00>
|Размер резьбы
|M10 x 1,25
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
1.4 (FK1)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
1.4 (FK1, FN4)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
1.8 (FN1, FK2)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
Type R (FN2)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII седан (FD, FA)
1.3 IMA (FA3, FD3)
2006.01 - Выпускается
HONDA
CIVIC VIII седан (FD, FA)
1.8 (FD1, FD7, FA1)
2006.01 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2)
2006.10 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.2 (GG1)
2008.07 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.3 i (GE6, GG3, GG6)
2008.07 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
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