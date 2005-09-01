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330648_датчик температуры охл.жидк.!\ Honda Civic IV/CR-V II/Jazz/Stream 1.4-2.0i 16V 00> артикул 330648 ERA в Алматы

330648 ERA 330648_датчик температуры охл.жидк.!\ Honda Civic IV/CR-V II/Jazz/Stream 1.4-2.0i 16V 00>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330648
Наименование 330648_датчик температуры охл.жидк.!\ Honda Civic IV/CR-V II/Jazz/Stream 1.4-2.0i 16V 00>
Размер резьбы M10 x 1,25
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 2005.09 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) 2005.09 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) 2005.09 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) 2005.09 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.3 IMA (FA3, FD3) 2006.01 - Выпускается
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2006.01 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 2006.10 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) 2008.07 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) 2008.07 - Выпускается
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) 2007.01 - Выпускается

Если хотите купить 330648_датчик температуры охл.жидк.!\ Honda Civic IV/CR-V II/Jazz/Stream 1.4-2.0i 16V 00> ERA с артикулом 330648 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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