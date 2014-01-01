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330640_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Escort 1.6i-1.8i 92>, Mazda 626 1.8i/2.0i 97> артикул 330640 ERA в Алматы

330640 ERA 330640_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Escort 1.6i-1.8i 92>, Mazda 626 1.8i/2.0i 97>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330640
Наименование 330640_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Escort 1.6i-1.8i 92>, Mazda 626 1.8i/2.0i 97>
Размер резьбы M12 x 1,5
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330640_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Escort 1.6i-1.8i 92>, Mazda 626 1.8i/2.0i 97> ERA с артикулом 330640 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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