|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330638
|Наименование
|330638_датчик температуры охл.жидк.!\ Subaru Impreza 1.8i 92-97/Forester 2.0i 97>
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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