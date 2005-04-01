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330637_датчик температуры охл.жидк.!\ Citroen ZX/Xsara, Peugeot 106/206/306 1.0-1.6i 16V/1.5D 94> артикул 330637 ERA в Алматы

330637 ERA 330637_датчик температуры охл.жидк.!\ Citroen ZX/Xsara, Peugeot 106/206/306 1.0-1.6i 16V/1.5D 94>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330637
Наименование 330637_датчик температуры охл.жидк.!\ Citroen ZX/Xsara, Peugeot 106/206/306 1.0-1.6i 16V/1.5D 94>
Количество втычных контактов 1
Присоединительная винтовая резьба M14 x 1,25
Температура закрытия [°C] 120
Номер технической информации circuit N.O.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 2008.04 - Выпускается
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 2008.04 - Выпускается
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CITROËN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 2013.01 - Выпускается
CITROËN C2 (JM_) 1.4 2005.09 - 2009.12
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I седан 1.6 16V 2006.07 - 2011.07
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005.09 - 2011.12
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 2005.04 - Выпускается
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V 2005.04 - Выпускается
PEUGEOT 206 седан 1.6 16V 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V 2006.02 - 2013.10
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 Bioflex 2007.09 - 2012.12
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi 2008.04 - Выпускается
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 VTi 2008.04 - Выпускается
PEUGEOT PARTNER Автофургон / микроавтобус 1.6 2008.04 - Выпускается
PEUGEOT PARTNER Автофургон / микроавтобус 1.6 2008.04 - Выпускается

Если хотите купить 330637_датчик температуры охл.жидк.!\ Citroen ZX/Xsara, Peugeot 106/206/306 1.0-1.6i 16V/1.5D 94> ERA с артикулом 330637 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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