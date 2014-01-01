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330584_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Puma 1.6i 16V 98> артикул 330584 ERA в Алматы

330584 ERA 330584_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Puma 1.6i 16V 98>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330584
Наименование 330584_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Puma 1.6i 16V 98>
Размер резьбы M12 x 1,75
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330584_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Puma 1.6i 16V 98> ERA с артикулом 330584 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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