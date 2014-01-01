|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330574
|Наименование
|Датчик, температура охлаждающей жидкости
|Длина кабеля [мм]
|170
|Количество втычных контактов
|3
|Присоединительная винтовая резьба
|3/8 GAS-19
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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