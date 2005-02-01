|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330569
|Наименование
|330569_датчик заднего хода!\ Hyundai Accent/Elantra/Getz/Sonata, KIA Sportage/Magentis/Cerato 00>
|Размер резьбы
|M14 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.1
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.4 i
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi
2005.08 - 2010.12
KIA
CARENS III вэн (UN)
2.0 CVVT
2010.10 - Выпускается
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0
2009.09 - 2010.12
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi 4WD
2005.02 - Выпускается
Если хотите купить 330569_датчик заднего хода!\ Hyundai Accent/Elantra/Getz/Sonata, KIA Sportage/Magentis/Cerato 00> ERA с артикулом 330569 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита