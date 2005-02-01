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330569_датчик заднего хода!\ Hyundai Accent/Elantra/Getz/Sonata, KIA Sportage/Magentis/Cerato 00> артикул 330569 ERA в Алматы

330569 ERA 330569_датчик заднего хода!\ Hyundai Accent/Elantra/Getz/Sonata, KIA Sportage/Magentis/Cerato 00>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330569
Наименование 330569_датчик заднего хода!\ Hyundai Accent/Elantra/Getz/Sonata, KIA Sportage/Magentis/Cerato 00>
Размер резьбы M14 x 1,5
Количество втычных контактов 2
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12
KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CVVT 2010.10 - Выпускается
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 2005.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 2005.02 - Выпускается

Если хотите купить 330569_датчик заднего хода!\ Hyundai Accent/Elantra/Getz/Sonata, KIA Sportage/Magentis/Cerato 00> ERA с артикулом 330569 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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