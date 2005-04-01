|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330551
|Наименование
|330551_датчик температуры охлаждающей жидкости!\ Citroen Jumpy/Saxo/ Berlingo 96>/ C3 1.1i-1.6 02-09
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
|Количество втычных контактов
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
BERLINGO MULTISPACE (B9)
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2008.04 - Выпускается
CITROËN
BERLINGO MULTISPACE (B9)
1.6
2008.04 - Выпускается
CITROËN
BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9)
1.6
2013.01 - Выпускается
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.6 16V HDi
2005.05 - Выпускается
CITROËN
C3 I (FC_, FN_)
1.6 16V HDi
2005.05 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.1 i
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.4
2009.11 - Выпускается
CITROËN
XSARA PICASSO (N68)
1.6 16V
2005.09 - 2011.12
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
207 SW (WK_)
1.4
2007.06 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.4
2006.02 - 2013.10
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