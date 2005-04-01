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330551_датчик температуры охлаждающей жидкости!\ Citroen Jumpy/Saxo/ Berlingo 96>/ C3 1.1i-1.6 02-09 артикул 330551 ERA в Алматы

330551 ERA 330551_датчик температуры охлаждающей жидкости!\ Citroen Jumpy/Saxo/ Berlingo 96>/ C3 1.1i-1.6 02-09
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330551
Наименование 330551_датчик температуры охлаждающей жидкости!\ Citroen Jumpy/Saxo/ Berlingo 96>/ C3 1.1i-1.6 02-09
Размер резьбы M12 x 1,5
Количество втычных контактов 3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 2008.04 - Выпускается
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 2008.04 - Выпускается
CITROËN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 2013.01 - Выпускается
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2005.05 - Выпускается
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi 2005.05 - Выпускается
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i 2009.11 - Выпускается
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 2009.11 - Выпускается
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005.09 - 2011.12
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PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206 седан 1.6 16V 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 2007.06 - 2013.10
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 2006.02 - 2013.10

Если хотите купить 330551_датчик температуры охлаждающей жидкости!\ Citroen Jumpy/Saxo/ Berlingo 96>/ C3 1.1i-1.6 02-09 ERA с артикулом 330551 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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