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Датчик давления масла артикул 330537 ERA в Алматы

330537 ERA Датчик давления масла
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330537
Наименование Датчик давления масла
Давление [бар] 0,3
Размер резьбы M10 x 1
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла ERA с артикулом 330537 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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