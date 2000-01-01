|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330459
|Наименование
|Датчик включения моста для грузовика Вольво FH12 (2000-2008) блокировки дифференциала
|Размер резьбы
|M18 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
|Номер технической информации
|circuit N.C.
|Версия
|DIN 72585
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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