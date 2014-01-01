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Датчик давления масла артикул 330366 ERA в Алматы

330366 ERA Датчик давления масла
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330366
Наименование Датчик давления масла
Давление [бар] 0,4
Размер резьбы M10 x 1
Количество втычных контактов 1
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла ERA с артикулом 330366 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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