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Если вы хотите купить датчик давления масла МАН 51274300007, просто позвоните нам! Применяется на MAN. С двигателями D0834, D0836, D0824, D0826. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю ERA с артикулом 330362. У данной детали есть аналоги с номерами: 51274300007 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ERA.