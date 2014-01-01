menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

330342_датчик давл. масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97 артикул 330342 ERA в Алматы

330342 ERA 330342_датчик давл. масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330342
Наименование 330342_датчик давл. масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97
Давление [бар] 0,25
Размер резьбы M10 x 1
Номер технической информации circuit N.C.

С этим товаром покупают...

ERA 330341

Датчик давления масла

ERA 330337

Датчик давления масла

STELLOX 0608026SX

Датчик, давление масла

ERA 330322

Датчик давления масла

BOSCH 1987947946

Ремень поликлиновый
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330342_датчик давл. масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97 ERA с артикулом 330342 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0