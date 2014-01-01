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330341_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6-2.5TD 86> артикул 330341 ERA в Алматы

330341 ERA 330341_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6-2.5TD 86>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330341
Наименование 330341_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6-2.5TD 86>
Давление [бар] 0,9
Размер резьбы M10 x 1
Номер технической информации circuit N.O.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330341_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6-2.5TD 86> ERA с артикулом 330341 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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