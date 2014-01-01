|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330340
|Наименование
|Датчик давления масла
|Давление [бар]
|0,35
|Размер резьбы
|M14 x 1,5
|Количество втычных контактов
|1
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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