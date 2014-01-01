|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330337
|Наименование
|330337_датчик давления масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96
|Давление [бар]
|1,8
|Размер резьбы
|M10 x 1
|Количество втычных контактов
|1
|Номер технической информации
|circuit N.O.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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