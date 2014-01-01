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330337_датчик давления масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96 артикул 330337 ERA в Алматы

330337 ERA 330337_датчик давления масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330337
Наименование 330337_датчик давления масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96
Давление [бар] 1,8
Размер резьбы M10 x 1
Количество втычных контактов 1
Номер технической информации circuit N.O.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330337_датчик давления масла!\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96 ERA с артикулом 330337 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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