menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

330328_датчик стоп-сигнала!\ Audi A4/A6/A8/S6/S8, VW Passat 96> артикул 330328 ERA в Алматы

330328 ERA 330328_датчик стоп-сигнала!\ Audi A4/A6/A8/S6/S8, VW Passat 96>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330328
Наименование 330328_датчик стоп-сигнала!\ Audi A4/A6/A8/S6/S8, VW Passat 96>
Размер резьбы M12 x 1,5
Вид эксплуатации механический
Количество втычных контактов 4
Номер технической информации circuit N.C., circuit N.O.

С этим товаром покупают...

DELPHI SS20190

Датчик, частота вращения колеса
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 330328_датчик стоп-сигнала!\ Audi A4/A6/A8/S6/S8, VW Passat 96> ERA с артикулом 330328 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0