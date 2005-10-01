|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330328
|Наименование
|330328_датчик стоп-сигнала!\ Audi A4/A6/A8/S6/S8, VW Passat 96>
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
|Вид эксплуатации
|механический
|Количество втычных контактов
|4
|Номер технической информации
|circuit N.C., circuit N.O.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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