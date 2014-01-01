|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330322
|Наименование
|330322_датчик давления масла!\Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6D/2.0D/TD 86>
|Давление [бар]
|1,4
|Размер резьбы
|M10 x 1
|Номер технической информации
|circuit N.O.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 330322_датчик давления масла!\Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6D/2.0D/TD 86> ERA с артикулом 330322 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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