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330322_датчик давления масла!\Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6D/2.0D/TD 86> артикул 330322 ERA в Алматы

330322 ERA 330322_датчик давления масла!\Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6D/2.0D/TD 86>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330322
Наименование 330322_датчик давления масла!\Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6D/2.0D/TD 86>
Давление [бар] 1,4
Размер резьбы M10 x 1
Номер технической информации circuit N.O.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330322_датчик давления масла!\Audi 80-100/A3/A4/A6 1.6-2.8i/1.6D/2.0D/TD 86> ERA с артикулом 330322 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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