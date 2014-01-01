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330268_датчик включения вентилятора!\ VW Golf 83-00 артикул 330268 ERA в Алматы

330268 ERA 330268_датчик включения вентилятора!\ VW Golf 83-00
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330268
Наименование 330268_датчик включения вентилятора!\ VW Golf 83-00
Размер резьбы M22 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 29
Количество втычных контактов 3
Точка включения от [°C] 102, 95
Точка включения до [°C] 84, 91

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330268_датчик включения вентилятора!\ VW Golf 83-00 ERA с артикулом 330268 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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