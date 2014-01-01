|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330208
|Наименование
|330208_датчик включения вентилятора!\ BMW E30/E36/E34/E32 82>
|Размер резьбы
|M14 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|24
|Количество втычных контактов
|3
|Точка включения от [°C]
|90, 97
|Точка включения до [°C]
|85, 92
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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