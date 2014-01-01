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330208_датчик включения вентилятора!\ BMW E30/E36/E34/E32 82> артикул 330208 ERA в Алматы

330208 ERA 330208_датчик включения вентилятора!\ BMW E30/E36/E34/E32 82>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330208
Наименование 330208_датчик включения вентилятора!\ BMW E30/E36/E34/E32 82>
Размер резьбы M14 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 24
Количество втычных контактов 3
Точка включения от [°C] 90, 97
Точка включения до [°C] 85, 92

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330208_датчик включения вентилятора!\ BMW E30/E36/E34/E32 82> ERA с артикулом 330208 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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