|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330191
|Наименование
|Термовыключатель, вентилятор радиатора
|Размер резьбы
|M16 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Количество втычных контактов
|2
|Точка включения от [°C]
|85
|Точка включения до [°C]
|80
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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