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Термовыключатель, вентилятор радиатора артикул 330164 ERA в Алматы

330164 ERA Термовыключатель, вентилятор радиатора
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330164
Наименование Термовыключатель, вентилятор радиатора
Размер резьбы M22x1.5
Количество втычных контактов 4
Точка включения от [°C] 120
Точка включения до [°C] 112

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Термовыключатель, вентилятор радиатора ERA с артикулом 330164 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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