|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330151
|Наименование
|330151_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Galaxy 2.8i &4WD 95-00, VW T4 1.9/2.4D/TD 92-03
|Количество втычных контактов
|4
|Диапазон температуры до [°C]
|95
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 330151_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Galaxy 2.8i &4WD 95-00, VW T4 1.9/2.4D/TD 92-03 ERA с артикулом 330151 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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