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330151_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Galaxy 2.8i &4WD 95-00, VW T4 1.9/2.4D/TD 92-03 артикул 330151 ERA в Алматы

330151 ERA 330151_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Galaxy 2.8i &4WD 95-00, VW T4 1.9/2.4D/TD 92-03
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330151
Наименование 330151_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Galaxy 2.8i &4WD 95-00, VW T4 1.9/2.4D/TD 92-03
Количество втычных контактов 4
Диапазон температуры до [°C] 95

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330151_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Galaxy 2.8i &4WD 95-00, VW T4 1.9/2.4D/TD 92-03 ERA с артикулом 330151 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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