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330144_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Fiesta/Mondeo 1.0-2.5/1.8TD/1.4/1.6TDCi91> артикул 330144 ERA в Алматы

330144 ERA 330144_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Fiesta/Mondeo 1.0-2.5/1.8TD/1.4/1.6TDCi91>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330144
Наименование 330144_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Fiesta/Mondeo 1.0-2.5/1.8TD/1.4/1.6TDCi91>
Размер резьбы 3/8'' x 18 NPT
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007.02 - 2010.09
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2005.09 - 2007.03
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2005.09 - 2007.03
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Кабриолет 1.6 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09
VOLVO C30 (533) 1.6 2010.12 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) 1.6 2005.01 - 2012.12
VOLVO V50 (545) 1.6 2005.01 - 2012.12

Если хотите купить 330144_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Fiesta/Mondeo 1.0-2.5/1.8TD/1.4/1.6TDCi91> ERA с артикулом 330144 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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