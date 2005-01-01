|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330144
|Наименование
|330144_датчик температуры охл.жидк.!\ Ford Focus/Fiesta/Mondeo 1.0-2.5/1.8TD/1.4/1.6TDCi91>
|Размер резьбы
|3/8'' x 18 NPT
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
C-MAX (DM2)
1.6
2007.02 - 2010.09
FORD
FOCUS C-MAX (DM2)
1.6 TDCi
2005.09 - 2007.03
FORD
FOCUS C-MAX (DM2)
1.8 TDCi
2005.09 - 2007.03
FORD
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
1.6 LPG
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
1.6 TDCi
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
1.8 TDCi
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
2.5 ST
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II Кабриолет
1.6
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II Кабриолет
2.0
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.4
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6 TDCi
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6 TDCi
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6 Ti
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.8 TDCi
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
2.0
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
2.0 TDCi
2006.03 - 2012.09
VOLVO
C30 (533)
1.6
2010.12 - 2012.12
VOLVO
S40 II (544)
1.6
2005.01 - 2012.12
VOLVO
V50 (545)
1.6
2005.01 - 2012.12
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