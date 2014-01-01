|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330135
|Наименование
|330135_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 626/929 1.3-3.0i 85-97, Toyota Corolla 1.6/1.8D 84-92
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 330135_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 626/929 1.3-3.0i 85-97, Toyota Corolla 1.6/1.8D 84-92 ERA с артикулом 330135 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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