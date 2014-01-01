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330135_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 626/929 1.3-3.0i 85-97, Toyota Corolla 1.6/1.8D 84-92 артикул 330135 ERA в Алматы

330135 ERA 330135_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 626/929 1.3-3.0i 85-97, Toyota Corolla 1.6/1.8D 84-92
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330135
Наименование 330135_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 626/929 1.3-3.0i 85-97, Toyota Corolla 1.6/1.8D 84-92
Размер резьбы M12 x 1,5
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330135_датчик температуры охл.жидк.!\ Mazda 626/929 1.3-3.0i 85-97, Toyota Corolla 1.6/1.8D 84-92 ERA с артикулом 330135 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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