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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 330125 ERA в Алматы

330125 ERA Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330125
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Размер резьбы 1/8'' x 27 NPT
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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