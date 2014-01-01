|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330120
|Наименование
|330120_датчик температуры охл.жидк.!\ Alfa Romeo 155/145 2.0i/1.9TD<99, Fiat Tipo 1.8/2.0<95
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 330120_датчик температуры охл.жидк.!\ Alfa Romeo 155/145 2.0i/1.9TD<99, Fiat Tipo 1.8/2.0<95 ERA с артикулом 330120 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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