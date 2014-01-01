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330120_датчик температуры охл.жидк.!\ Alfa Romeo 155/145 2.0i/1.9TD<99, Fiat Tipo 1.8/2.0<95 артикул 330120 ERA в Алматы

330120 ERA 330120_датчик температуры охл.жидк.!\ Alfa Romeo 155/145 2.0i/1.9TD<99, Fiat Tipo 1.8/2.0<95
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330120
Наименование 330120_датчик температуры охл.жидк.!\ Alfa Romeo 155/145 2.0i/1.9TD<99, Fiat Tipo 1.8/2.0<95
Размер резьбы M12 x 1,5
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330120_датчик температуры охл.жидк.!\ Alfa Romeo 155/145 2.0i/1.9TD<99, Fiat Tipo 1.8/2.0<95 ERA с артикулом 330120 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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