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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 330117 ERA в Алматы

330117 ERA Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330117
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Размер резьбы 3/8'' x 18 NPT
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, температура охлаждающей жидкости ERA с артикулом 330117 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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