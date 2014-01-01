|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330104
|Наименование
|330104_датчик температуры охлаждающей жидкости!\ MB W201/W124/W210 2.0-5.0i/2.0-3.0D/TD 84-02
|Размер резьбы
|M14 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|19
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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