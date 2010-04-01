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330100_датчик температуры охл.жидк.!\ Mitsubishi Colt/Lancer 1.3-1.8 88-94/Galant 1.6-2.5i/2.0TD 88> артикул 330100 ERA в Алматы

330100 ERA 330100_датчик температуры охл.жидк.!\ Mitsubishi Colt/Lancer 1.3-1.8 88-94/Galant 1.6-2.5i/2.0TD 88>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330100
Наименование 330100_датчик температуры охл.жидк.!\ Mitsubishi Colt/Lancer 1.3-1.8 88-94/Galant 1.6-2.5i/2.0TD 88>
Размер резьбы 1/8 GAS

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2006.11 - 2012.11

Если хотите купить 330100_датчик температуры охл.жидк.!\ Mitsubishi Colt/Lancer 1.3-1.8 88-94/Galant 1.6-2.5i/2.0TD 88> ERA с артикулом 330100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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