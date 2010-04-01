|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330100
|Наименование
|330100_датчик температуры охл.жидк.!\ Mitsubishi Colt/Lancer 1.3-1.8 88-94/Galant 1.6-2.5i/2.0TD 88>
|Размер резьбы
|1/8 GAS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
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