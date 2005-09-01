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330039_датчик стоп-сигнала!\ Mazda 323 all 85>/ 626 all 82>, Mitsubishi Colt all 88-00 артикул 330039 ERA в Алматы

330039 ERA 330039_датчик стоп-сигнала!\ Mazda 323 all 85>/ 626 all 82>, Mitsubishi Colt all 88-00
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330039
Наименование 330039_датчик стоп-сигнала!\ Mazda 323 all 85>/ 626 all 82>, Mitsubishi Colt all 88-00
Размер резьбы M10 x 1,25
Вид эксплуатации механический
Ширина зева гаечного ключа 14
Количество втычных контактов 2
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D (CW8W) 2006.11 - 2012.11

Если хотите купить 330039_датчик стоп-сигнала!\ Mazda 323 all 85>/ 626 all 82>, Mitsubishi Colt all 88-00 ERA с артикулом 330039 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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