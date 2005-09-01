|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|330039
|Наименование
|330039_датчик стоп-сигнала!\ Mazda 323 all 85>/ 626 all 82>, Mitsubishi Colt all 88-00
|Размер резьбы
|M10 x 1,25
|Вид эксплуатации
|механический
|Ширина зева гаечного ключа
|14
|Количество втычных контактов
|2
|Номер технической информации
|circuit N.C.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
GRANDIS (NA_W)
2.0 DI-D (NA8W)
2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 DI-D (CW8W)
2006.11 - 2012.11
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