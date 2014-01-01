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330008_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.0D, Toyota Corolla 1.6/1.8/2.0D <98 артикул 330008 ERA в Алматы

330008 ERA 330008_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.0D, Toyota Corolla 1.6/1.8/2.0D <98
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 330008
Наименование 330008_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.0D, Toyota Corolla 1.6/1.8/2.0D <98
Давление [бар] 0,4
Размер резьбы 1/8 GAS
Номер технической информации circuit N.C.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 330008_датчик давления масла!\ Mazda 323/626 1.3-2.0D, Toyota Corolla 1.6/1.8/2.0D <98 ERA с артикулом 330008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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