|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|220671
|Наименование
|Стартер
|Напряжение [В]
|12
|Мощность стартера [кВт]
|1,8
|Число зубцов
|12
|Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
|30-50
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Ø фланца [мм]
|82,5
|Количество крепежных отверстий
|2
|Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
|26
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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