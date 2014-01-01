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Стартер артикул 220435 ERA в Алматы

220435 ERA Стартер
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 220435
Наименование Стартер
Напряжение [В] 12
Мощность стартера [кВт] 2,5
Число зубцов 9
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема 30-50
Направление вращения по часовой стрелке
Ø фланца [мм] 84
Количество крепежных отверстий 3
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] 30

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стартер ERA с артикулом 220435 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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